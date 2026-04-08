В Казахстане в ближайшие дни сохранятся дожди

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни, с 9 по 11 апреля, на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, сообщает «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, 9 апреля на северо-западе, севере и юго-востоке, 10 апреля на западе, севере и юго-востоке ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалистым ветром, ночью на северо-западе и севере – дождь, снег, а ночью 11 апреля на востоке страны – снег, низовая метель, гололед. Также по стране прогнозируется усиление ветра, ночью и утром – туман.

На севере, северо-западе, в центре и на востоке Казахстана температура воздуха ночью понизится до 0-5 градусов, днем – до +7+15 градусов.

