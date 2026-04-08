Таджикистан приветствует договоренности о прекращении огня между Ираном и США

CentralAsia (TJ) -  Таджикистан приветствует договорённости о прекращении огня, достигнутые между Ираном и США. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РТ.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что намеченные в ближайшие дни переговоры между сторонами конфликта приведут к долгосрочному и всеобъемлющему миру в регионе. В МИД Таджикистана подчеркнули, что данный конфликт не имеет военного решения, а его продолжение может лишь усугубить и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке и нанести серьёзный ущерб всем странам региона.

Таджикистан также призвал стороны отказаться от силовых методов и использовать политико-дипломатические способы урегулирования, придерживаясь основополагающих норм международного права и Устава ООН.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты приостанавливают бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Власти Ирана подтвердили, что согласны на перемирие.

