Генсекретарь ОДКБ Масадыков обсудил с Лукашенко вопросы безопасности и планы учений

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков 6 апреля провёл встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ.

В ходе переговоров стороны обсудили международные вопросы в контексте укрепления безопасности в зоне ответственности Организации.

Масадыков проинформировал о реализации Плана мероприятий по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся в ноябре 2025 года, а также о приоритетных направлениях деятельности в период председательства России. Документ предусматривает активное взаимодействие государств-членов по вопросам обеспечения мира и стабильности.

Внимание также было уделено подготовке к заседаниям уставных органов ОДКБ, включая Советы министров иностранных дел и обороны, а также Комитет секретарей советов безопасности.

Генеральный секретарь также сообщил о планируемых во второй половине года крупномасштабных совместных учениях «Нерушимое братство», «Взаимодействие», «Рубеж», специальных учениях «Кобальт» и «Скала», а также о проведении операций «Канал», «Наемник» и «Нелегал».

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь играет активную роль в развитии ОДКБ и открыто взаимодействует с партнёрами в вопросах коллективной безопасности. Он отметил важность координации усилий стран-участниц и роль отдельных государств в обеспечении безопасности на различных направлениях.

Кроме того, Масадыков сообщил о развитии аналитического направления в работе Организации. По его словам, в условиях глобальных кризисов возрастает необходимость углублённого анализа ситуации и выработки рекомендаций. В этой связи по инициативе президента России Владимир Путин рассматривается создание Евразийской аналитической платформы на базе ОДКБ для взаимодействия экспертных сообществ стран-участниц.

⇳