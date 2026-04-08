В Казахстане будут убивать бродячих собак

CentralAsia (KZ) - В Казахстане официально разрешили эвтаназию бездомных животных. Законопроект приняли депутаты, сообщает Orda.kz.

Теперь с бездомными животными будут работать по-другому. Раньше основной акцент делали на отлов и содержание в приютах, где питомцев стерилизовали, вакцинировали и выпускали обратно на улицу.

Но, как заявил депутат Едил Жанбыршин, эта система не дала результатов.

«Численность бродячих собак не сократилась, а выросла. Если в 2022 году было отловлено 190 тысяч животных, то на начало 2026 года — уже 276 тысяч», сказал он.

По его словам, сам подход изначально считался гуманным, но на практике не решил главную задачу — не снизил ни количество животных, ни риски для людей. Теперь к этим мерам добавили эвтаназию. Депутат подчеркнул, что речь не идёт о массовом усыплении всех животных.

«По данным местных исполнительных органов, за последний год от укусов собак пострадали 41 366 человек, из них 23 134 человека пострадали именно от бродячих собак. То есть проблема не уменьшается. Она остаётся системной, острой и социально опасной» заявил Жанбыршин.

Также депутат сравнил Казахстан с Турцией, где, по его словам, на протяжении почти 20 лет применялась возвратная модель в среду обитания. Но вместо ожидаемого сокращения численности страна столкнулась с её масштабным ростом.

«По различным оценкам, сегодня в Турции насчитывается около четырёх млн бродячих собак. Именно поэтому в 2024-м году Турция была вынуждена отказаться от прежней модели и перейти к безвозвратному отлову» сказал Жанбыршин.

Но беглый фактчек показывает, что это не совсем так. В Турции действительно около четырёх млн бродячих собак, и это число растёт. Но от возвратной модели отлова не отказались.

В 2024 году там приняли закон, который предусматривает:

отлов собак;

помещение их в приюты;

стерилизацию;

поиск владельцев.

Эвтаназия допускается, но только в отдельных случаях (болезнь, агрессия и т.д.). Изначально обсуждали более жёсткий вариант (с усыплением через 30 дней), но его смягчили после протестов.

В новом казахстанском законе эвтаназия также будут применять в ряде случаев. В первую очередь — если животное представляет угрозу для людей. Более того, как следует из обсуждения законопроекта, эта норма касается не только бездомных животных. Если домашнее животное нанесло вред человеку и признано опасным, также может рассматриваться вопрос об эвтаназии.

«Если собака, у которой есть хозяин, напала на человека, тогда ответственность несёт хозяин. А если будет тяжёлый или средне тяжёлый вред здоровью человека, тогда хозяин должен провести эвтаназию. Это обязательно», сказал депутат.

Также внесли изменения в закон «Об ответственном обращении с животными». Теперь местные органы будут следить за наличием чипов у домашних животных и в целом отвечать за ситуацию с бездомными животными в регионах.

Отдельно прописали и сроки содержания. Изначально власти предлагали держать животных 15 дней, но в итоге этот срок сократили — теперь минимум составляет 5 дней. При этом местным органам дали право увеличивать его. Для животных, у которых может быть владелец, срок больше — до 60 дней.

Три депутата проголосовали против, четверо воздержались. Остальные поддержали.

