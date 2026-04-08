Израиль объявил о прекращении ударов по Ирану и продолжении кампании против Ливана

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о приостановке ударов по Ирану. В то же время боевые действия против группировки «Хезболла» в Ливане продолжатся. Такое сообщение опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ.

«В соответствии с директивами политического руководства, ЦАХАЛ приостанавливает огонь в кампании против Ирана, находится в состоянии повышенной боеготовности и готов ответить на любое нарушение прекращения огня», — указывается в заявлении. При этом против ливанской группировки «Хезболла» будут продолжены как наземные, так и воздушные операции, подчеркнули в ведомстве.

В ЦАХАЛ также отчитались о проведенной за ночь серии атак по Ирану. Израильские ВВС, как сообщается, атаковали десятки пусковых ракетных установок, «сорвав тем самым крупный шквал атак на Израиль». Кроме того, в нескольких районах Ирана были атакованы «центральные производственные объекты иранского террористического режима».

7 апреля Дональд Трамп согласился продлить срок ультиматума для Ирана на две недели. Он заверил, что стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение обозначенного срока мирное соглашение будет окончательно оформлено. Переговоры США и Ирана планируются 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.