В Казахстане снова отказались от военного парада на 7 и 9 мая

CentralAsia (KZ) - В этом году Казахстан не будет проводить парад ко Дню защитника Отечества и ко Дню Победы. Вместо этого планируется провести военно-патриотические мероприятия, сообщили в среду в пресс-службе министерства обороны.

«Военного парада в 2026 году не будет. Планируются военно-патриотические мероприятия», - сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что планируется провести уроки мужества, чествование лучших военнослужащих, чествование ветеранов, экологические акции, шествия военных оркестров, выступления творческих коллективов, выставку техники и вооружения, а также провести акцию «солдатская каша» и дни открытых дверей.

В Казахстане военный парад 7 мая не проводился с 2019 года, а празднование 9 Мая – с 2020 года, сначала из-за пандемии, потом в связи с экономией бюджетных средств. Но в прошлом году 7 мая в Астане состоялся масштабный военный парад, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 4 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, 66 самолетов и вертолетов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

