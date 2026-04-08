Как верховный лидер Ирана достиг перемирия с Трампом, - Axios

- 18:18, 08 апреля 2026
CentralAsia (CA) - В понедельник официальные лица в США и Израиле узнали о неожиданном повороте событий на фоне надвигающегося ультиматума президента Трампа: верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые с начала войны поручил своим переговорщикам двигаться к соглашению, пишет Axios со ссылкой на источники.
В целом: пока Трамп публично угрожал полным уничтожением, за кулисами наблюдались признаки дипломатического подъема — хотя даже источники, близкие к Трампу, не знали, какого исхода ожидать, вплоть до объявления о прекращении огня.
- В последние часы перед началом масштабной бомбардировки иранской инфраструктуры американские войска на Ближнем Востоке и официальные лица в Пентагоне готовились к наступлению Трампа и пытались понять, на чьей стороне его позиция. «Мы понятия не имели, что произойдет. Это было безумие», — сказал один из представителей министерства обороны.
- Союзники в регионе готовились к беспрецедентным по масштабу ответным действиям Ирана. Внутри Ирана часть мирных жителей покидала свои дома, пытаясь избежать основной части ударов.
- Данный рассказ о дипломатических мерах, которые на данный момент предотвратили эскалацию конфликта, основан на беседах с одиннадцатью источниками, знакомыми с ходом переговоров.
Вкратце: в понедельник утром, пока Трамп общался с собравшимися на пасхальном торжестве в Белом доме, «очень рассерженный» Стив Виткофф обзванивал всех по телефону.
- По словам источника, непосредственно знакомого с ситуацией, американский посланник заявил посредникам, что полученное от Ирана контрпредложение из 10 пунктов является «катастрофой, катастрофой».
- Так начался «хаотичный» день внесения поправок: пакистанские посредники согласовали новые проекты между Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, а министры иностранных дел Египта и Турции пытались помочь преодолеть разногласия.
- К вечеру понедельника посредники получили одобрение США на обновленное предложение о двухнедельном прекращении огня. После этого Хаменеи, который, по словам источников, активно участвовал в процессе в понедельник и вторник, должен был принять решение.
Интрига заключалась в том, что участие нового верховного лидера было неизбежно тайным и трудоемким процессом. Столкнувшись с реальной угрозой покушения со стороны Израиля, Хаменеи общался в основном через курьеров, передававших записки.
- Два источника назвали благословение Хаменеи на заключение сделки его переговорщиками «прорывом».
- Региональный источник сообщил, что Арагчи также сыграл центральную роль как в ведении переговоров, так и в убеждении командиров Корпуса стражей исламской революции принять сделку.
- Китай также советовал Ирану искать способ выйти из сложившейся ситуации.
- Но в конечном итоге все важные решения, принятые в понедельник и вторник, проходили через Хаменеи. «Без его одобрения сделки бы не состоялось», — сказал региональный источник.
Как это произошло: К утру вторника стало ясно , что прогресс есть, но это не помешало Трампу высказать свою самую ужасающую угрозу: « Сегодня ночью погибнет целая цивилизация ».
- Некоторые американские СМИ сообщили, что Иран в ответ на это прервал переговоры. Источники, участвовавшие в переговорах, сообщили Axios, что это не так, и что на самом деле наблюдается некоторый прогресс.
- Вице-президент Вэнс работал на телефоне из Венгрии, общаясь в основном с пакистанцами.
- Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение дня часто контактировал с Трампом и его командой, хотя израильтяне все больше беспокоились о том, что потеряли контроль над процессом.
Примерно к полудню по восточному времени во вторник сложилось общее понимание того, что стороны сходятся во мнении о двухнедельном прекращении огня.
- Три часа спустя премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф опубликовал условия на X и призвал обе стороны их принять.
- Трампу немедленно начали поступать звонки и текстовые сообщения от ястребино настроенных союзников и доверенных лиц, призывающих его отклонить это предложение.
- Даже среди ближайших соратников Трампа царила такая путаница в его мышлении, что многие люди, разговаривавшие с ним всего час или два назад, всё ещё считали, что он отклонит предложение о прекращении огня — вплоть до того момента, как он его принял.
Незадолго до публикации своего ответа Трамп поговорил с Нетаньяху, чтобы получить от него подтверждение соблюдения режима прекращения огня.
- Затем он поговорил с пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром, чтобы завершить сделку.
- Американские войска получили приказ прекратить боевые действия через 15 минут после публикации поста Трампа.
- Арагчи продолжил, заявив, что Иран будет соблюдать режим прекращения огня и откроет Ормузский пролив для судов, действующих «в координации с вооруженными силами Ирана».
На что обратить внимание: Пока неясно, в какой степени Иран разрешит возобновление судоходства и насколько неуклонно Нетаньяху будет соблюдать режим прекращения огня.
- Высокопоставленный израильский чиновник сообщил изданию Axios, что Нетаньяху получил заверения в том, что США будут настаивать на мирных переговорах на том, чтобы Иран отказался от своих ядерных материалов, прекратил обогащение урана и отказался от угрозы баллистических ракет.
- Вероятно, Вэнс возглавит американскую делегацию на переговорах, запланированных на пятницу в Пакистане, — это, безусловно, самое важное назначение в его политической карьере.
- Между представлениями США и Ирана о соглашении по-прежнему существуют значительные разногласия, что создает вполне реальную вероятность возобновления войны.
Что дальше: Ожидается, что в среду министр обороны Пит Хегсет и пресс-секретарь Каролина Ливитт проведут пресс-конференции, на которых резко раскритикуют тех, кто осудил обещания Трампа уничтожить Иран.
- Они будут утверждать, что именно угрозы Трампа сделали сделку возможной.
- Иранский режим, который выдвигает прямо противоположные аргументы, может задаться вопросом, действительно ли угрозы Трампа полностью прекратились.
Полный текст перевода стать Axios «Exclusive: How Iran's supreme leader reached a truce with Trump».