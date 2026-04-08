Как верховный лидер Ирана достиг перемирия с Трампом, - Axios

Мусульмане-шииты держат портреты убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына и преемника Моджтабы Хаменеи во время процессии в

CentralAsia (CA) - В понедельник официальные лица в США и Израиле узнали о неожиданном повороте событий на фоне надвигающегося ультиматума президента Трампа: верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые с начала войны поручил своим переговорщикам двигаться к соглашению, пишет Axios со ссылкой на источники.

В целом: пока Трамп публично угрожал полным уничтожением, за кулисами наблюдались признаки дипломатического подъема — хотя даже источники, близкие к Трампу, не знали, какого исхода ожидать, вплоть до объявления о прекращении огня.

В последние часы перед началом масштабной бомбардировки иранской инфраструктуры американские войска на Ближнем Востоке и официальные лица в Пентагоне готовились к наступлению Трампа и пытались понять, на чьей стороне его позиция. «Мы понятия не имели, что произойдет. Это было безумие», — сказал один из представителей министерства обороны.

Союзники в регионе готовились к беспрецедентным по масштабу ответным действиям Ирана. Внутри Ирана часть мирных жителей покидала свои дома, пытаясь избежать основной части ударов.

Данный рассказ о дипломатических мерах, которые на данный момент предотвратили эскалацию конфликта, основан на беседах с одиннадцатью источниками, знакомыми с ходом переговоров.

Вкратце: в понедельник утром, пока Трамп общался с собравшимися на пасхальном торжестве в Белом доме, «очень рассерженный» Стив Виткофф обзванивал всех по телефону.

По словам источника, непосредственно знакомого с ситуацией, американский посланник заявил посредникам, что полученное от Ирана контрпредложение из 10 пунктов является «катастрофой, катастрофой».

Так начался «хаотичный» день внесения поправок: пакистанские посредники согласовали новые проекты между Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, а министры иностранных дел Египта и Турции пытались помочь преодолеть разногласия.

К вечеру понедельника посредники получили одобрение США на обновленное предложение о двухнедельном прекращении огня. После этого Хаменеи, который, по словам источников, активно участвовал в процессе в понедельник и вторник, должен был принять решение.

Интрига заключалась в том, что участие нового верховного лидера было неизбежно тайным и трудоемким процессом. Столкнувшись с реальной угрозой покушения со стороны Израиля, Хаменеи общался в основном через курьеров, передававших записки.

Два источника назвали благословение Хаменеи на заключение сделки его переговорщиками «прорывом».

Региональный источник сообщил, что Арагчи также сыграл центральную роль как в ведении переговоров, так и в убеждении командиров Корпуса стражей исламской революции принять сделку.

Китай также советовал Ирану искать способ выйти из сложившейся ситуации.

Но в конечном итоге все важные решения, принятые в понедельник и вторник, проходили через Хаменеи. «Без его одобрения сделки бы не состоялось», — сказал региональный источник.

Как это произошло: К утру вторника стало ясно , что прогресс есть, но это не помешало Трампу высказать свою самую ужасающую угрозу: « Сегодня ночью погибнет целая цивилизация ».

Некоторые американские СМИ сообщили, что Иран в ответ на это прервал переговоры. Источники, участвовавшие в переговорах, сообщили Axios, что это не так, и что на самом деле наблюдается некоторый прогресс.

Вице-президент Вэнс работал на телефоне из Венгрии, общаясь в основном с пакистанцами.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение дня часто контактировал с Трампом и его командой, хотя израильтяне все больше беспокоились о том, что потеряли контроль над процессом.

Примерно к полудню по восточному времени во вторник сложилось общее понимание того, что стороны сходятся во мнении о двухнедельном прекращении огня.

Три часа спустя премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф опубликовал условия на X и призвал обе стороны их принять.

Трампу немедленно начали поступать звонки и текстовые сообщения от ястребино настроенных союзников и доверенных лиц, призывающих его отклонить это предложение.

Даже среди ближайших соратников Трампа царила такая путаница в его мышлении, что многие люди, разговаривавшие с ним всего час или два назад, всё ещё считали, что он отклонит предложение о прекращении огня — вплоть до того момента, как он его принял.

Незадолго до публикации своего ответа Трамп поговорил с Нетаньяху, чтобы получить от него подтверждение соблюдения режима прекращения огня.

Затем он поговорил с пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром, чтобы завершить сделку.

Американские войска получили приказ прекратить боевые действия через 15 минут после публикации поста Трампа.

Арагчи продолжил, заявив, что Иран будет соблюдать режим прекращения огня и откроет Ормузский пролив для судов, действующих «в координации с вооруженными силами Ирана».

На что обратить внимание: Пока неясно, в какой степени Иран разрешит возобновление судоходства и насколько неуклонно Нетаньяху будет соблюдать режим прекращения огня.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил изданию Axios, что Нетаньяху получил заверения в том, что США будут настаивать на мирных переговорах на том, чтобы Иран отказался от своих ядерных материалов, прекратил обогащение урана и отказался от угрозы баллистических ракет.

Вероятно, Вэнс возглавит американскую делегацию на переговорах, запланированных на пятницу в Пакистане, — это, безусловно, самое важное назначение в его политической карьере.

Между представлениями США и Ирана о соглашении по-прежнему существуют значительные разногласия, что создает вполне реальную вероятность возобновления войны.

Что дальше: Ожидается, что в среду министр обороны Пит Хегсет и пресс-секретарь Каролина Ливитт проведут пресс-конференции, на которых резко раскритикуют тех, кто осудил обещания Трампа уничтожить Иран.

Они будут утверждать, что именно угрозы Трампа сделали сделку возможной.

Иранский режим, который выдвигает прямо противоположные аргументы, может задаться вопросом, действительно ли угрозы Трампа полностью прекратились.

Полный текст перевода стать Axios «Exclusive: How Iran's supreme leader reached a truce with Trump».