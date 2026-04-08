Как верховный лидер Ирана достиг перемирия с Трампом, - Axios
Мусульмане-шииты держат портреты убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына и преемника Моджтабы Хаменеи во время процессии в
CentralAsia (CA) -  В понедельник официальные лица в США и Израиле узнали о неожиданном повороте событий на фоне надвигающегося ультиматума президента Трампа: верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые с начала войны поручил своим переговорщикам двигаться к соглашению, пишет Axios со ссылкой на источники.

В целом: пока Трамп публично угрожал полным уничтожением, за кулисами наблюдались признаки дипломатического подъема — хотя даже источники, близкие к Трампу, не знали, какого исхода ожидать, вплоть до объявления о прекращении огня.

  • В последние часы перед началом масштабной бомбардировки иранской инфраструктуры американские войска на Ближнем Востоке и официальные лица в Пентагоне готовились к наступлению Трампа и пытались понять, на чьей стороне его позиция. «Мы понятия не имели, что произойдет. Это было безумие», — сказал один из представителей министерства обороны.
  • Союзники в регионе готовились к беспрецедентным по масштабу ответным действиям Ирана. Внутри Ирана часть мирных жителей покидала свои дома, пытаясь избежать основной части ударов.
  • Данный рассказ о дипломатических мерах, которые на данный момент предотвратили эскалацию конфликта, основан на беседах с одиннадцатью источниками, знакомыми с ходом переговоров.

Вкратце: в понедельник утром, пока Трамп общался с собравшимися на пасхальном торжестве в Белом доме, «очень рассерженный» Стив Виткофф обзванивал всех по телефону.

  • По словам источника, непосредственно знакомого с ситуацией, американский посланник заявил посредникам, что полученное от Ирана контрпредложение из 10 пунктов является «катастрофой, катастрофой».
  • Так начался «хаотичный» день внесения поправок: пакистанские посредники согласовали новые проекты между Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, а министры иностранных дел Египта и Турции пытались помочь преодолеть разногласия.
  • К вечеру понедельника посредники получили одобрение США на обновленное предложение о двухнедельном прекращении огня. После этого Хаменеи, который, по словам источников, активно участвовал в процессе в понедельник и вторник, должен был принять решение.

Интрига заключалась в том, что участие нового верховного лидера было неизбежно тайным и трудоемким процессом. Столкнувшись с реальной угрозой покушения со стороны Израиля, Хаменеи общался в основном через курьеров, передававших записки.

  • Два источника назвали благословение Хаменеи на заключение сделки его переговорщиками «прорывом».
  • Региональный источник сообщил, что Арагчи также сыграл центральную роль как в ведении переговоров, так и в убеждении командиров Корпуса стражей исламской революции принять сделку.
  • Китай также советовал Ирану искать способ выйти из сложившейся ситуации.
  • Но в конечном итоге все важные решения, принятые в понедельник и вторник, проходили через Хаменеи. «Без его одобрения сделки бы не состоялось», — сказал региональный источник.

Как это произошло: К утру вторника стало ясно , что прогресс есть, но это не помешало Трампу высказать свою самую ужасающую угрозу: « Сегодня ночью погибнет целая цивилизация ».

  • Некоторые американские СМИ сообщили, что Иран в ответ на это прервал переговоры. Источники, участвовавшие в переговорах, сообщили Axios, что это не так, и что на самом деле наблюдается некоторый прогресс.
  • Вице-президент Вэнс работал на телефоне из Венгрии, общаясь в основном с пакистанцами.
  • Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение дня часто контактировал с Трампом и его командой, хотя израильтяне все больше беспокоились о том, что потеряли контроль над процессом.

Примерно к полудню по восточному времени во вторник сложилось общее понимание того, что стороны сходятся во мнении о двухнедельном прекращении огня.

  • Три часа спустя премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф опубликовал условия на X и призвал обе стороны их принять.
  • Трампу немедленно начали поступать звонки и текстовые сообщения от ястребино настроенных союзников и доверенных лиц, призывающих его отклонить это предложение.
  • Даже среди ближайших соратников Трампа царила такая путаница в его мышлении, что многие люди, разговаривавшие с ним всего час или два назад, всё ещё считали, что он отклонит предложение о прекращении огня — вплоть до того момента, как он его принял.

Незадолго до публикации своего ответа Трамп поговорил с Нетаньяху, чтобы получить от него подтверждение соблюдения режима прекращения огня.

  • Затем он поговорил с пакистанским фельдмаршалом Асимом Муниром, чтобы завершить сделку.
  • Американские войска получили приказ прекратить боевые действия через 15 минут после публикации поста Трампа.
  • Арагчи продолжил, заявив, что Иран будет соблюдать режим прекращения огня и откроет Ормузский пролив для судов, действующих «в координации с вооруженными силами Ирана».

На что обратить внимание: Пока неясно, в какой степени Иран разрешит возобновление судоходства и насколько неуклонно Нетаньяху будет соблюдать режим прекращения огня.

  • Высокопоставленный израильский чиновник сообщил изданию Axios, что Нетаньяху получил заверения в том, что США будут настаивать на мирных переговорах на том, чтобы Иран отказался от своих ядерных материалов, прекратил обогащение урана и отказался от угрозы баллистических ракет.
  • Вероятно, Вэнс возглавит американскую делегацию на переговорах, запланированных на пятницу в Пакистане, — это, безусловно, самое важное назначение в его политической карьере.
  • Между представлениями США и Ирана о соглашении по-прежнему существуют значительные разногласия, что создает вполне реальную вероятность возобновления войны.

Что дальше: Ожидается, что в среду министр обороны Пит Хегсет и пресс-секретарь Каролина Ливитт проведут пресс-конференции, на которых резко раскритикуют тех, кто осудил обещания Трампа уничтожить Иран.

  • Они будут утверждать, что именно угрозы Трампа сделали сделку возможной.
  • Иранский режим, который выдвигает прямо противоположные аргументы, может задаться вопросом, действительно ли угрозы Трампа полностью прекратились.

Полный текст перевода стать Axios «Exclusive: How Iran's supreme leader reached a truce with Trump».

