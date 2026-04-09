Легенды встретились в Монголии

слева: Геннадий Головкин и Асасёрю Дагвадорж

CentralAsia (MNG) -

Легенда сумо, шестьдесят восьмой йокодзуна Асасёрю Дагвадорж, завершивший карьеру рикиси в начале 2010-го года и Геннадий Головкин, Президент World Boxing наблюдают за чемпионатом Азии по боксу, — пишет MiddleAsianNews.

Легенда мирового бокса и легенда профессионального бокса Геннадий Головкин посещает Монголию, чтобы лично понаблюдать за чемпионатом Азии.

Головкин, Геннадий Геннадьевич — казахстанский боксёр-профессионал, выступающий в средней и второй средней весовых категориях. Серебряный призёр Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003) в категории любителей. Среди профессионалов двукратный чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO. Бывший чемпион мира по версиям WBC (2016—2018), IBF (2015—2018, 2019—2023), WBA (2010—2018, 2022—2023), IBO (2011—2018, 2019—2023) в среднем весе. Победил 15 боксёров за титул чемпиона мира в среднем весе. Лучший боксёр в мире, Лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (27 сентября 2017 — 15 сентября 2018). Лучший боксёр 2017 года по версии WBA, WBC и популярного издания Boxingnews24.com. Занимает 58-е место в рейтинге лучших боксёров всех времён и народов вне зависимости от весовой категории, а также второе место в рейтинге лучших азиатских боксёров в истории спорта по версии BoxRec.

Президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан с 26 февраля 2024 года. Президент World Boxing с 23 ноября 2025 года.

Головкин известен как мощный и техничный панчер и нокаутёр, выигравший большинство своих поединков досрочно. Он одержал 23 победы нокаутом подряд в течение 9 лет с 22 ноября 2008 по 18 марта 2017 года. Занесён в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса.

Головкин дебютировал в 2006 году на профессиональном ринге в средней весовой категории (до 72 кг).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения