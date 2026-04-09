Движение #SaveTuul требует отставки мэра Улан-Батора

мэр Нямбаатар

CentralAsia (MNG) -

Как сообщает MiddleAsianNews, руководители компании «Hao Yuan General Construction Co., Ltd.», занимающейся строительством автомагистрали в бассейне реки Туул, действовали без утверждения «Плана управления окружающей средой» и нанесли значительный ущерб окружающей среде.

К серьезным проблемам относятся уничтожение ивовых насаждений без соблюдения «Требований по оценке», проведение многочисленных исследовательских буровых работ на берегу реки и использование веществ, которые могут содержать химические соединения.

Поэтому движение #SaveTuul, считая это не только нарушением «права граждан жить и работать в здоровой и безопасной среде», гарантированного Конституцией Монголии, но и посягательством на независимость и безопасность нашей страны, созвало пресс-конференцию, поступили с обращением к членам совета национальной безопасности, президенту Монголии Хүрэлсүху Ухнаа, спикеру парламента Бямбацогту Сандагу и премьер-министра Учралу ням-Осору.

В первую очередь они требуют отставки мэра Улан-Батора Нямбаатара Хишгээ.

Ранее сообщалось, что Министерство окружающей среды и изменения климата объявило о временной приостановке проекта строительства шоссе Туул до тех пор, пока он не будет приведен в соответствие с законом.

Онлайн-петиция с требованием отставки мэра Нямбаатара Хишгээ, созданная гражданином на сайте UIH.MN, независимой некоммерческой платформе, целью которой является повышение подотчетности представителей «Национального центра комплексного развития» и поддержка гражданского контроля, собрала к сегодняшнему утру 39 366 подписи.

