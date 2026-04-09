«Начался проект строительства сталелитейного завода стоимостью $800 млн», — министр

CentralAsia (MNG) -

Министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор представил решения, принятые на заседании кабинета министров, — передает MiddleAsianNews.

«Происходит важное событие: на заседании кабинета министров было принято решение о реализации крупного строительного проекта. Например, было принято решение о строительстве и вводе в эксплуатацию сталелитейного завода», — сказал он.

«Таким образом, проект, который позволит удовлетворить 60-70 процентов внутреннего спроса, вдвое сократить размер цементной промышленности, резко снизить цены на основное сырье для строительных материалов и создать около 1700 постоянных рабочих мест, готов к запуску. Мы объявляем о возможности участия крупных международных компаний».

«Кроме того, сталь, произведенная в Монголии, может попасть в Европейский Союз за 10 дней, в то время как сталь, произведенная в Китае, — за 60 дней. Это будет преимуществом для нашей страны», — добавил министр.

Сталелитейный завод мощностью не менее 1 миллиона тонн стали будет расположен в аймаке Дархан-Уул, и правительство предоставило аймаку Дархан-Уул право приобрести 650 гектаров земли для особых государственных нужд с целью строительства завода.

По состоянию на 2025 год Монголия потребляет 1 миллион тонн стали, а к 2030 году ожидается, что этот показатель достигнет 1.7 миллиона тонн.

На заседании Кабмина было принято решение выделить 650 гектаров земли в аймаке Дархан-Уул под строительство сталелитейного завода. В рамках работы нынешнего правительства сектор промышленности и минеральных ресурсов сосредоточен на вводе в эксплуатацию крупных заводов. Следующим будет медеплавильный завод.

