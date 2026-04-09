Геннадий Головкин награжден орденом «Алтан-Очир» Национального олимпийского комитета Монголии

Геннадий Головкин в Олимпийском музее Национального олимпийского комитета Монголии.

CentralAsia (MNG) -

В Улан-Баторе, Монголия, состоялось рабочее совещание национальных олимпийских комитетов Монголии и Казахстана. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

7 апреля первый вице-президент Национального олимпийского комитета Монголии Наранбаатар Чойгаваа и генсек Национального олимпийского комитета Монголии Бадар-Ууган Энхбат приняли в Олимпийском доме представителей президента Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадия Головкина и генсека Национального олимпийского комитета Казахстана Алимжана Акаева.

слева: Геннадий Геннадьевич Головкин — казахстанский боксёр-профессионал, выступающий в средней и второй средней весовых категориях. Серебряный призёр Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003) в категории любителей. Среди профессионалов двукратный чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO и Бадар-Ууган Энхбат — монгольский боксёр, олимпийский чемпион 2008 года в категории до 54 кг.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества и взаимовыгодного партнерства в спортивных организациях, а также подготовку и подписание Меморандума о взаимопонимании.

«Мы всегда открыты для сотрудничества. Мы высоко ценим добрососедские отношения и дружбу между нашими странами. Я убежден, что последовательное развитие сотрудничества активизирует обмен навыками, расширит масштабы совместной работы и придаст дополнительный импульс развитию олимпийского движения», — отметил Геннадий Головкин.

В ходе встречи президенту Национальной федерации бокса Казахстана Геннадию Головкину был вручен орден «Алтан-Очир» Национального олимпийского комитета Монголии, в знак признания его заслуг в обеспечении сохранения бокса в олимпийской программе и его вклада в спортивное сотрудничество между двумя странами. Алимжан Акаев награжден медалью, посвященную 70-летию Национального олимпийского комитета Монголии, в знак признания их вклада в развитие спорта и международного сотрудничества.

Делегация Казахстана также посетила Олимпийский музей Национального олимпийского комитета Монголии, где представлены ключевые этапы развития монгольского спорта и достижения его спортсменов.

По итогам встречи обе стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и дальнейшем укреплении сотрудничества в области спорта.

Орден «Алтан-Очир» — высшая награда Национального олимпийского комитета Монголии (НОК). Этот орден вручается спортсменам, тренерам и отдельным лицам, добившимся выдающихся успехов на олимпийских, континентальных и мировых соревнованиях, а также лицам, внесшим ценный вклад в область физического воспитания и спорта.

