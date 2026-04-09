Служба «Раннее чтение» доступена до 15 июня

CentralAsia (MNG) -

В читальном зале для читателей с особыми потребностями филиала Национальной библиотеки Монголии запущена новая услуга под названием «Раннее чтение», которая будет доступна с 1 апреля по 15 июня.

В рамках этой инициативы читальный зал открывает свои двери для посетителей с 7:30 утра по будням, предоставляя читателям возможность продуктивно использовать ранние часы дня. Эта услуга призвана поддержать тех, кто предпочитает или нуждается в более тихой и удобной обстановке для учебы по утрам.

Комплекс располагает современным и комфортабельным помещением, оборудованным беспроводным доступом в интернет и четырьмя компьютерами для работы с цифровыми технологиями. Посетители также могут приносить и использовать свои собственные ноутбуки и материалы для чтения, что еще больше повышает доступность и удобство.

В новом здании Национальной библиотеки Монголии расположен читальный зал на 12 мест для людей с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Зал оборудован книгами, напечатанными шрифтом Брайля, аудиокнигами и специальным оборудованием и открыт по будням с 07:30 до 16:30.

Кроме того, пользователи могут получить доступ к широкому спектру цифровых ресурсов, включая более 1000 электронных книг, доступных на устройствах Kindle, 37 аудиокниг для обучения на слух, а также планшеты, содержащие более 1000 книг на русском языке. Эти ресурсы призваны поддерживать разнообразные потребности в обучении и способствовать инклюзивному доступу к знаниям.

Читальный зал для читателей с особыми потребностями работает по будням с 7:30 до 16:30, обеспечивая стабильное и доступное обслуживание. Представители организации отмечают, что программа «Раннее чтение» призвана помочь читателям более эффективно распоряжаться своим временем, а также способствовать формированию культуры регулярного чтения и обучения на протяжении всей жизни.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

