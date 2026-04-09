Сотрудники дорожной полиции усиливают меры по борьбе с несовершеннолетними, управляющими электромотоциклами Surron

Департамент дорожной полиции проводит проверки с целью предотвращения преступлений и нарушений, а также обеспечения безопасности дорожного движения.

В ходе проверок были выявлены и пресечены нарушения, касающиеся детей младше 16 лет. Должностные лица также работают над обеспечением соблюдения гражданами, достигшими 18 лет, соответствующих правил и положений.

Центр управления дорожным движением регулярно отслеживает дорожное движение с помощью камер видеонаблюдения и незамедлительно принимает меры при обнаружении нарушений. В связи с этим родителей и опекунов предупреждают о необходимости обеспечить безопасность своих детей и не допускать к управлению такими транспортными средствами лиц младше 16 лет.

