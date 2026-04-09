Государственные служащие будут работать удаленно один из пяти рабочих дней

CentralAsia (MNG) -  

Это решение принял новый премьер-министр Монголии Учрал Ням-Осор.

Кроме того, он отменил требование о подаче отчетов для сотрудников всех уровней и запретил трудиться в выходные дни.

Также он взял на себя ответственность за заморозку набора на 3000 вакансий в государственных учреждениях, что касается всех уровней власти, включая министерства, аймаки, а также столицу и округа.

Эти меры стали частью его инициативы «Чөлөөлөе» (Освобождение).

Заместитель премьер-министра Номтойбаяр Нямтайшир отметил, что «работа удаленно один день в неделю будет экономически выгодной для государственных служащих. Частные компании также могут регулировать этот вопрос в рамках своих внутренних регламентов».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
