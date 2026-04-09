Монголия выпустила предупреждение о лесных и степных пожарах

CentralAsia (MNG) -

Национальное агентство метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии во вторник выпустило общенациональное предупреждение о повышенной опасности лесных и степных пожаров.

По данным метеорологического агентства, сильная засуха и сильный ветер в большинстве регионов страны значительно увеличили вероятность возникновения лесных пожаров этой весной. Населению настоятельно рекомендуется принять меры предосторожности для предотвращения потенциальных возгораний.

В настоящее время более половины из 21 аймака Монголии испытывают экстремально засушливые условия.

По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС), по состоянию на вторник пожарные борются с тремя активными лесными пожарами в аймаках Дорнод и Хэнтий.

Власти предупредили население о необходимости избегать разведения открытого огня и не выбрасывать окурки на землю в период повышенной пожарной опасности.

