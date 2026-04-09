Министр МИД Беларуси встретился с послом Монголии

CentralAsia (MNG) -

7 апреля 2026 года министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Монголии в Республике Беларусь Батсүхом Баярсайханом по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщает МИД Беларуси.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства поблагодарил посла за активную работу по укреплению сотрудничества между двумя странами.

Стороны отметили открытый и дружественный характер белорусско-монгольских отношений, высокий уровень политических контактов, а также наличие значительных перспектив для усиления экономических связей.

Особое внимание было уделено роли посла в расширении контактов между двумя странами, включая организацию визита главы белорусского государства в Монголию в 2024 году.

Также были затронуты вопросы, связанные с реализацией мероприятий в политической и экономической сферах, непосредственно влияющих на интенсивность двустороннего взаимодействия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

