Главный переговорщик Ирана заявил о потере смысла в перемирии с США
Бейрут, 8 апреля
Бейрут, 8 апреля

CentralAsia (CA) -  Переговоры и перемирие с США теряют смысл после «трех ключевых нарушений согласованной договоренности». Такое заявление сделал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, передало издание Mehr. Как сообщало ранее ISNA, он возглавит иранскую делегацию на запланированных на 10 апреля переговорах.

Тремя ключевыми нарушениями он назвал агрессию против Ливана, нарушение воздушного пространства Ирана и отрицание права на обогащение урана Исламской Республикой. Мохаммад Багер Галибаф добавил, что Тегеран изначально с недоверием отнесся к переговорам и, «как и ожидалось», США нарушили свои обязательства до их начала.

Спикер парламента резюмировал, что в условиях, когда была публично и явно нарушена даже «базовая рамка для переговоров», двустороннее перемирие и переговоры не имеют смысла.

Израиль после объявления о перемирии нанес крупнейшую атаку на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане. Al Jazeera со ссылкой на ливанский Минздрав сообщил о сотнях раненых и убитых в результате атаки. Трамп отмечал, что Ливан не был включен в сделку о перемирии. Однако Иран из-за действий Израиля вновь приостановил проход танкеров через Ормузский пролив.

