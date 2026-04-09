Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на израильские удары по Ливану, где погибли более 100 человек

Бейрут, 8 апреля

CentralAsia (CA) - Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на нападения Израиля на Ливан. Об этом сообщили в среду государственные СМИ.

Информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило, что если ранее в среду два нефтяных танкера прошли через пролив с разрешения Ирана, то теперь движение прекращено.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что соглашение о прекращении огня не включает Ливан. Однако это отрицает посредник на переговорах Пакистан.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Вашингтон должен выбрать между прекращением огня и продолжением войны через Израиль и «не может иметь и то, и другое».

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли и 837 получили ранения в результате волны авиаударов, нанесенных Израилем.