Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на израильские удары по Ливану, где погибли более 100 человек

- Азия и мир, происшествия
- 9:07, 09 апреля 2026
- Просмотров: 1093 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Иран закрыл Ормузский пролив в ответ на нападения Израиля на Ливан. Об этом сообщили в среду государственные СМИ.
Информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило, что если ранее в среду два нефтяных танкера прошли через пролив с разрешения Ирана, то теперь движение прекращено.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что соглашение о прекращении огня не включает Ливан. Однако это отрицает посредник на переговорах Пакистан.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Вашингтон должен выбрать между прекращением огня и продолжением войны через Израиль и «не может иметь и то, и другое».
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли и 837 получили ранения в результате волны авиаударов, нанесенных Израилем.