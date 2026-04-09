Пентагон готов возобновить боевые действия, но Трамп не спешит, - The New York Times

CentralAsia (CA) - В среду утром в Пентагоне министр обороны США Пит Хегсет заявил, что за последние пять недель иранцы были «унижены и деморализованы», и что Соединённые Штаты получат доступ к ядерным запасам страны — путём убеждения или силой.

Более сдержанный председатель Объединённого комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн, сообщил журналистам, что американские силы останутся на Ближнем Востоке и «готовы, если будет приказ или необходимость, возобновить боевые операции с той же скоростью и точностью, которые мы демонстрировали в течение последних 38 дней».



Газета «Нью-Йорк Таймс» публикует свой анализ ситуации в войне:

Однако уже через несколько часов после начала хрупкого режима прекращения огня, о котором во вторник объявил Дональд Трамп, стало ясно, что, хотя возобновление боевых действий может быть жизнеспособным военным вариантом в случае провала переговоров, это не является особенно жизнеспособным политическим выбором для Трампа. И с учётом того, что переговоры должны начаться в Исламабаде в пятницу, иранцы это понимают.

Если поставки действительно возобновятся через Ормузский пролив, цена на нефть марки Brent, которая уже снизилась примерно на 14% и держится около 95 долларов за баррель, может продолжить падение. Цены на бензин, вероятно, последуют за ней, хотя никто не ожидает их возвращения к уровню до начала войны. Основные фондовые индексы выросли более чем на 2%.

Именно такие показатели мгновенного успеха имеют значение для Трампа. И он понимает, что даже если двухнедельное перемирие истечёт 21 апреля без окончательного соглашения по длинному списку разногласий между Вашингтоном и Тегераном, сохраняющихся десятилетиями, политические риски возобновления боевых действий высоки — особенно на фоне приближающихся промежуточных выборов и предстоящего саммита с лидером Китая Си Цзиньпин.

«Особенность этих переговоров, которая может продлить перемирие, заключается в том, что сейчас между США и Ираном существует своего рода взаимно гарантированное уничтожение», — заявила Сюзанна Малони.

Она добавила: «США могут возобновить военные операции в любой момент. Но иранцы показали, что способны ответить угрозами атак на Ормузский пролив со всеми предсказуемыми последствиями для цен на нефть и удобрения. И это те рычаги, о которых президент прекрасно осведомлён».

Большинство серьёзных ошибок, допущенных Трампом в том, что он сам назвал своей «экскурсией» в Иран, были сделаны в начале операции. Он не проконсультировался со своими ближайшими союзниками перед ударами 28 февраля и затем был удивлён тем, что они не проявили интереса к поддержке.

Некоторые из целей, озвученных в начале конфликта, включая попытки побудить иранский народ выступить против духовенства и Корпуса стражей исламской революции, вскоре были оставлены.

Страны Персидского залива не были предупреждены заранее и оказались фактически беззащитными — от нефтяных платформ до опреснительных установок — когда начались ракетные удары Ирана. Конгресс был отстранён от процесса, база сторонников MAGA оказалась расколота, и даже некоторые сторонники жёсткой линии по Ирану на Капитолийском холме выражали недовольство стоимостью войны — около 1 млрд долларов в день — и тем, что представители администрации не выступали с отчётами.

Этот ущерб уже нанесён, и всё это будет давить на Трампа, если он вновь пригрозит возобновлением боевых действий.

Хегсет указал на возможное ключевое испытание готовности Трампа вернуться к военной операции против Ирана. Выступая перед журналистами в Пентагоне в среду, он заявил, что одним из итогов переговоров должно стать согласие Ирана отказаться от 970 фунтов урана, обогащённого почти до оружейного уровня, который хранится глубоко под землёй, в основном на ядерном объекте в Исфахане.

«Они либо передадут его нам, — сказал Хегсет о обогащённом материале, — либо мы его заберём». По словам действующих и бывших командиров, такая операция как минимум потребует участия сотен бойцов Сил специальных операций США и будет сопряжена с риском значительных потерь.

На вопрос о том, каким образом будет изъят обогащённый уран, Хегсет ответил: «Это вопрос, который решит президент».