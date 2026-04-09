Число жертв ударов Израиля по Ливану выросло до 254

CentralAsia (CA) - Количество погибших при атаке Израиля на Ливан увеличилось по меньшей мере до 254 человек, более тысячи получили ранения, сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные гражданской обороны страны.

«В результате нападений в среду погибли по меньшей мере 254 человека, еще 1165 получили ранения», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения страны Ракан Насередин заявил, что Ливан столкнулся с «опасной эскалацией» после того, как Израиль нанес, по его словам, более ста авиаударов по стране. Насередин добавил, что машины скорой помощи по-прежнему доставляют пострадавших в больницы, и призвал международные организации к оказанию помощи.

8 апреля президент Трамп объявил, что удары по Ирану будут приостановлены на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива.

Израиль поддержал США, однако власти отметили, что режим прекращения огня не будет распространяться на Ливан. В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении крупнейшей атаки на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала военной операции. Штаты также заявляли, что Ливан не входит в сделку о прекращении огня. Fars передало, что Иран вновь перекрыл Ормузский пролив после атак на Ливан.