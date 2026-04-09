Эксперты не исключают рост цен в России даже при дорогой нефти, - СМИ

CentralAsia (CA) - Сырье подорожает и для российских НПЗ, сообщает ИА DEITA.RU.

В марте средняя стоимость российской нефти марки Urals составила 77 долларов за баррель, что почти в два раза выше февральского показателя в 44,59 доллара. Этот ценовой скачок, по данным Минэкономразвития РФ, обещает увеличить доходы российского бюджета.

В то же время, для отечественных нефтеперерабатывающих заводов это означает удорожание сырья, что, в свою очередь, может привести к повышению цен на бензин АЗС. Ожидается, что рост розничных цен на топливо будет соответствовать уровню инфляции, но рентабельность нефтепереработки и розничной торговли нефтепродуктами может снизиться.

Цена в 77 долларов за баррель, указанная Минэкономразвития, не означает, что российские нефтяные компании продают свою нефть отечественным НПЗ по такой стоимости. Эта цифра используется для расчета налогов, которые нефтяные компании уплачивают за добытую в прошлом месяце нефть.

Как сообщает «Российская газета», налоговые отчисления за март, производимые в апреле, при цене Urals в 77 долларов за баррель составят около 65-68% от стоимости. Так что только налоговая составляющая в апреле достигла 50 долларов за баррель, что превышает полную стоимость нефти месяцем ранее. Именно поэтому ожидается существенное подорожание нефти на внутреннем рынке в текущем месяце.

Эксперты отмсечают, что экспортные цены на нефть и нефтепродукты не транслируются напрямую в оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо в России из-за особенностей налоговой системы. При устойчивом росте цен на нефть полностью сдержать подорожание топлива крайне сложно.