В Казахстане создали спецкомиссию для расследования падений БПЛА

CentralAsia (KZ) - В Казахстане создана специальная комиссия для расследования случаев падения беспилотных летательных аппаратов на западе страны. Об этом в кулуарах Мажилиса (нижней палаты парламента) сообщил замминистра обороны республики Аскар Мустабеков, передает Kazinform.

К настоящему моменту, с его слов, было зафиксировано два подобных инцидента. Комиссия создана, чтобы определить, откуда прилетели беспилотники и какому государству они принадлежат. В нее вошли эксперты Вооруженных сил Казахстана.

Мустабеков сообщил также, что в республике уже имеется значительное количество средств для защиты от БПЛА. «Поэтому какие-то подзаконные акты менять или принимать дополнительные, я считаю, нет необходимости. Средства противовоздушной обороны Казахстана работают в штатном режиме. Все нарушения воздушного пространства фиксируются», - добавил замминистра.

26 марта 2026 года на территории Западно-Казахстанской области был обнаружен беспилотный летательный аппарат. 29 марта на территории Атырауской области также нашли фрагменты БПЛА. Отмечается, что это не первые подобные случаи в регионе. Издание «Уральская неделя» писало, что число обнаружений БПЛА только в Западно-Казахстанской области уже превышает десяток. До настоящего времени Министерство обороны Казахстана не обнародовало результатов расследования ни по одному из инцидентов.

