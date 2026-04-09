В Израиле повреждены почти 9 тыс. зданий на фоне войны с Ираном

Иранская баллестическая ракета в небе над Иерусалимом

CentralAsia (CA) - В Израиле на фоне продолжающейся войны с Ираном подано 12 845 заявок на компенсации за ущерб, причинённый ракетами, баллистическими ударами и беспилотниками в ходе операции Roaring Lion, сообщает издание Maariv.



Данные взяты с 1 марта по 25 марта 2026 года.

Как пишет The Jerusalem Post, 8 726 заявок касаются повреждений зданий, 1 324 — ущерба имуществу и оборудованию, 2 552 — повреждений автомобилей, ещё 243 — других видов ущерба.

Речь идёт в том числе о последствиях ударов иранских баллистических ракет различной дальности. По данным открытых источников, Иран применяет против Израиля ракеты средней и малой дальности, включая семейство Fateh-110 и Zolfaghar, а также более дальнобойные системы, такие как Sejjil и Emad. Отдельно сообщалось о применении новейшей твердотопливной ракеты Kheibar Shekan.

Заявки распределены по регионам: 6 543 — в Тель-Авиве, 4 371 — в Ашкелоне, 1 221 — в Акко, 61 — в Тверии, 313 — в Иерусалиме и 36 — в Эйлате.

В Израиле действует жесткая военная цензура, которая ограничивает публикацию данных о последствиях атак, включая точные сведения о потерях и повреждении стратегических объектов.



По оценкам ряда аналитических центров, включая Institute for the Study of War и International Institute for Strategic Studies, интенсивные ракетные обстрелы создают значительную нагрузку на систему противоракетной обороны Израиля. Эксперты отмечают, что при длительном конфликте возможен дефицит перехватчиков, особенно в системах Iron Dome и Arrow, поскольку их производство и пополнение запасов требует времени.