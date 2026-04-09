В Казахстане введут госрегулирование рынка психологических услуг

CentralAsia (KZ) - Депутаты нижней палаты парламента (мажилиса) Казахстана одобрили в первом чтении законопроект «О психологической деятельности», который вводит правовое регулирование рынка психологических услуг. Об этом сообщило агентство «Казинформ».

«В законе мы впервые вводим четкие нормы о том, кто такие психологи, кто может заниматься психологической деятельностью. Мы обозначаем конкретные требования к профессиональной квалификации и образованию психологов»,— рассказала депутат Мажилиса и руководитель рабочей группы Айна Мусралимова. Законопроект также закрепляет принципы деятельности, включая соблюдение профессиональной тайны, этических норм и установление запрета на применение манипулятивных методов, отметила она.

Законопроект определяет формы оказания психологической помощи (очная, дистанционная и смешанная) и формы ее предоставления: добровольность, письменное согласие и доступность информации для клиента. Согласно документу, психолог будет обязан заключать договор с клиентом на оказание своих услуг, сообщила Айна Мусралимова. Инициатива также предполагает создание открытого единого государственного реестра психологов, который будет вести Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана.

Документ запрещает психологам назначать пациентам медикаментозное лечение. Кроме того, законопроект вводит профессиональный стандарт. Он установит требования к квалификации и содержанию работы психологов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения