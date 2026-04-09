Трамп: США сохранят военное присутствие на Ближнем Востоке и усилят удары по Ирану при провале переговоров

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы США с боеприпасами «и всем прочим необходимым для уничтожения уже ослабленного противника» останутся на местах в Иране и на Ближнем Востоке до тех пор, пока достигнутое соглашение не будет соблюдаться полностью. Об этом в Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

Он добавил, что если этого не произойдет, что, по его мнению, крайне маловероятно, «тогда начнется стрельба более масштабная, лучше организованная и более мощная, чем кто-либо когда-либо видел раньше».

«Это было согласовано уже давно, и, несмотря на всю фальшивую риторику об обратном, никакого ядерного оружия, и Ормузский пролив будет открыт и безопасен. Тем временем наши великие вооруженные силы пополняют запасы и отдыхают, фактически с нетерпением ожидая своего следующего завоевания», — написал Трамп.

8 апреля Дональд Трамп объявил о решении продлить на две недели действие ультиматума, предъявленного Ирану. Он заверил, что стороны достигли прогресса в мирных переговорах и за отведенный срок планируется окончательно оформить соглашение. Переговоры между Вашингтоном и Тегераном намечены на 10 апреля в Исламабаде.

В тот же день агентство Fars сообщило, что движение в Ормузском проливе вновь было приостановлено, так как Израиль ударил по объектам в Ливане. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху считает, что двухнедельное перемирие с Ираном не распространяется на ливанскую лерриторию.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул бессмысленность будущих переговоров и режим прекращения огня, так как США и Израиль уже нарушили три ключевых пункта перемирия. Он перечислил, что договор был нарушен при атаке на Ливан, нарушении воздушного пространства Ирана беспилотником, а также отрицанием права Тегерана на обогащение урана.