Узбекские силовики выявили две подпольные религиозные школы в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана и органов внутренних дел Ташкента провели совместную операцию, в ходе которой выявили в столице две подпольные религиозные школы. Нелегальные учреждения были созданы студентом и преподавателем одно и того же частного вуза, говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале СГБ.

Впрочем, пресс-служба силового ведомства не уточнила, к какому именно высшему учебному заведению имеют отношение подозреваемые.

Согласно материалам следствия, обе школы были обустроены в съемных квартирах в Янгихаётском районе Ташкента. В первом случае незаконное обучение нормам ислама проводил студент, уроженец Кашкадарьинской области Узбекистана. Он преподавал религиозные предметы девятерым детям в возрасте от 5 до 11 лет.

Как отмечается в публикации СГБ, мужчина «давал уроки насильно», в некоторых случаях применялись телесные наказания. Причем шестерых подопечных преподаватель постоянно держал в квартире, они провели взаперти от 2 до 8 месяцев, не выходя на улицу и не посещая общеобразовательную школу.

В качестве вещественных доказательств были изъяты десятки религиозных книг, тетради и ноутбук. В отношении задержанного возбуждено дело по части 2 статьи 229-2 («Нарушение порядка преподавания религиозный вероучений») Уголовного кодекса республики. Родители воспитанников нелегальной школы привлечены к административной ответственности по статье 47 («Невыполнение обязанностей по воспитанию и образованию детей»).

Во втором случае преподаванием религии занимался педагог столичного вуза со своей женой. Среди их учеников были пятеро детей в возрасте от 7 до 16 лет, включая одного гражданина Таджикистана. В настоящее время по данному эпизоду проводится доследственная проверка, назначены соответствующие экспертизы.