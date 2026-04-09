КНДР испытала боеголовку тактической баллистической ракеты

CentralAsia (CA) - КНДР провела серию испытаний вооружений, в том числе проверку кассетной боевой части тактической баллистической ракеты. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Испытания проходили с 6 по 8 апреля под руководством генерала Ким Чон Сика. Кассетная боевая часть ракеты «Хвасонпхо-11га» класса «земля—земля» способна поражать цель на площади 6,5–7 га «сверхвысокой плотностью поражения», отмечает агентство.

Кроме того, Северная Корея испытала электромагнитное оружие, системы распыления имитаторов боезарядов из углеродного волокна, а также провела проверку боевой надежности мобильного зенитно-ракетного комплекса ближнего действия. В Главном ракетном управлении КНДР подчеркнули, что испытания стали частью плановой работы по разработке и модернизации систем вооружения.