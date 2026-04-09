Три детеныша кенгуру родились в алматинском зоопарке

CentralAsia (KZ) - В алматинском зоопарке на свет появились сразу три кенгуренка у разных пар животных, что стало приятным сюрпризом для сотрудников и гостей зоосада, сообщила пресс-служба акимата города.

«Два детеныша родились у серых кенгуру – у пар Лорд и Лара, а также Тик и Линда. Для Лары это уже шестой приплод, тогда как Линда впервые стала матерью. Еще один малыш появился у рыжих кенгуру Мартина и Марты – это самец», - говорится в сообщении.

По словам руководителя отдела «Хищные млекопитающие» Гаухар Сиргебаевой, рождение кенгурят проходит незаметно, так как детеныши появляются на свет очень маленькими – всего несколько сантиметров в длину, и сразу после рождения самостоятельно перебираются в сумку матери. О пополнении сотрудники зоопарка узнают лишь тогда, когда кенгуренок подрастает и начинает выглядывать из сумки.

В настоящее время пол одного из малышей – детеныша рыжего кенгуру – уже установлен. Пол двух серых кенгурят пока остается неизвестным.

И традиционно алматинский зоопарк приглашает всех желающих принять участие в выборе имен для новорожденных.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения