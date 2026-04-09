Казахстан запустил образовательную программу по ИИ для управленцев

CentralAsia (KZ) - В Казахстане запустили крупнейшую образовательную программу по искусственному интеллекту для управленцев — AI Leaders 2026, сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Программа реализуется Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК в рамках поручения президента по системной цифровизации экономики. Партнерами выступили исследовательский центр Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), образовательная платформа OpenAI Academy и международный хаб Silkroad Innovation Hub.

AI Leaders 2026 позиционируется как крупнейшая корпоративная программа подготовки лидеров в сфере ИИ в Центральной Евразии. Она объединяет академическую экспертизу и практическое применение технологий, позволяя формировать управленческие компетенции в условиях глобальной ИИ-трансформации.

Академическим руководителем курса стал Питер Норвиг — профессор Stanford HAI, бывший директор Google Research и автор одного из ключевых мировых учебников по искусственному интеллекту. Под его руководством программа адаптирована под специфику региона.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев отметил, что по итогам обучения каждый участник разработает прикладную ИИ-стратегию для своей организации:

«Мы переходим к этапу практических изменений. Это формирует новую модель управления, где цифровая трансформация компаний становится основой технологического лидерства страны».

Обучение стартовало 8 апреля и включает более 30 часов интенсивных онлайн-сессий с синхронным переводом на казахский, узбекский и русский языки.

Программа построена по командному принципу: компании участвуют группами, что позволяет развивать компетенции на уровне управленческих команд — от среднего до высшего звена. В результате каждая организация разработает собственную ИИ-стратегию, ориентированную на конкретные бизнес-процессы.

В числе участников — около 150 крупнейших организаций региона, включая национальные холдинги «Самрук-Казына» и «Байтерек», Национальный банк РК, а также ведущие компании, такие как Halyk Bank, Kaspi.kz, BI Group, Astana Motors, Beeline, Kcell и другие.

Методология обучения состоит из трех этапов:

базовые знания об ИИ и его влиянии на бизнес (Stanford HAI);

практическое применение инструментов и работа с моделями (OpenAI Academy);

разработка ИИ-агентов и решений для бизнеса (CAYU и Lovable).

В программе участвуют представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Монголии, Таджикистана, Турции и Катара.

Основатель Silkroad Innovation Hub Асет Абдуалиев подчеркнул, что цель проекта — обеспечить региону прямой доступ к передовым знаниям и глобальным технологическим экосистемам.

По завершении курса участники получат официальный сертификат Stanford HAI и войдут в крупнейшее ИИ-сообщество Центральной Евразии. Инициатива станет частью масштабной системы подготовки кадров: ранее базовое обучение цифровой грамотности уже прошли около 1 млн человек, а развитие компетенций продолжается через программы TUMO Astana, AI Sana, AI Qyzmet и AI Governance 500.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения