В Казахстане пока никого не наказали за пропаганду ЛГБТ

CentralAsia (KZ) - С момента вступления в силу закона о пропаганде ЛГБТ в Казахстане – 2 марта 2026 года – к ответственности по нему пока никого не привлекли. Об этом сказал вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов в кулуарах мажилиса, передает Informburo.kz.

По его словам, ведомство ведёт правовой мониторинг и нарушений ещё не выявило.

«Если мы посмотрим тональность информационного поля, в том числе по этой тематике, по большому счёту ничего не изменилось. Мы видим, что эта норма выступила, может быть, даже скажу слово «профилактически». Чтобы задумывались перед публикацией того или иного контента. А так, с точки зрения привлечения, по нашей части, по части правового мониторинга, случаев не было», – сказал Кочетов.

Он добавил, что блокировки материалов в социальных сетях происходили и до принятия закона, и новые ограничения связаны с другими нормами, а не с законом о пропаганде ЛГБТ.

Вице-министр отдельно отметил, что публикации о нарушениях прав человека не относятся к пропаганде ЛГБТ, так как это разные темы с отдельными дефинициями и предметами рассмотрения контента.

