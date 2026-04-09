Украина атаковала нефтяной объект в Краснодарском крае

CentralAsia (CA) - Украинские беспилотники в ночь на четверг, 9 апреля, атаковали Крымск в Краснодарском крае РФ - губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил об ударе по «одному из предприятий» города.

По его словам, в результате атаки погиб мужчина, который находился в этот момент на балконе многоквартирного дома. Позднее оперштаб Краснодарского края сообщил о еще трех пострадавших. Согласно оперштабу, из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое к утру было ликвидировано.

По данным Astra, проанализировавшего видеозаписи очевидцев, атаке подверглась Крымская линейная производственно-диспетчерская станция - один из крупнейших нефтеперекачивающих узлов края. Станция прокачивает нефть и нефтепродукты по нескольким магистральным трубопроводам и является ключевым звеном в цепочке поставок в порт Новороссийск, а также на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы.

После прилета беспилотников на станции вспыхнул пожар. Местные жители слышали более 20 взрывов в течение часа. Атака затронула и другие населенные пункты Краснодарского края. Обломки дрона повредили крышу частного дома в Славянске-на-Кубани, в хуторе Меккерстук беспилотник упал на жилой дом и серьезно повредил его. Взрывы были слышны также в пригороде Краснодара, в южной части города и в нескольких населенных пунктах Северского района. Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыты с вечера 8 апреля.

По данным Минобороны РФ, всего в течение ночи над регионами страны было сбито 69 украинских беспилотников - над Краснодарским краем, Астраханской и Курской областями и акваторией Азовского моря.

Атака на Крымск стала частью целой серии ударов ВСУ по нефтяной инфраструктуре России. 6 апреля беспилотники атаковали терминал «Шесхарис» в Новороссийске - крупнейший российский нефтеэкспортный хаб на Черном море, через который проходит около 700 тысяч баррелей в сутки. По данным Reuters, после атаки работа терминала была приостановлена.

Ранее украинские силы атаковали также крупнейшие нефтяные порты России на Балтике - Приморск и Усть-Лугу.