Президент Туркменистана заложил в Мары новый поселок на 22,5 тыс.человек

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки нового поселка, рассчитанного на 4 500 хозяйств, на территории генгешлика Ымамбаба Иолотанского этрапа Марыйского велаята.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, для главы государства был устроен концерт. В регионе его встречали председатель Меджлиса, вице-премьеры, министры, и хяким Марыйского велаята.

В прошлом году были открыты: село «Döwletli mekan» в этрапе Ак бугдай и «Bagtly zamana» в Каахкинском этрапе Ахалского велаята, а также посело «Bitaraplyk» в Куняургенчском этрапе Дашогузского велаята.

Площадь нового посёлка, возводимого Министерством строительства и архитектуры Туркменистана, более 800 гектаров. Здесь будет построено 4 тысячи 500 жилых домов, рассчитанных на проживание более 22 500 человек. Планируется построить административное здание Генгеша, средние школы, детские сады, центры здоровья, Дом культуры, а также мечеть.

В рамках церемонии президент опустил капсулу с памятной записью в фундамент нового современного посёлка и залил первые порции бетона в основание посёлка.

Затем почётные старейшины приняли участие в укладке бетона в фундамент объекта. В заключение от имени президента детям были вручены подарки.