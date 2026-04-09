Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

CentralAsia (CA) - Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который занимается вопросами обмена. Украина, по его словам, передала РФ тела 41 погибшего российского военнослужащего.

О таком обмене сообщило и госагентство ТАСС со ссылкой на источник, не раскрывая подробностей.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными на момент публикации новости обмен с Россией телами погибших военных не комментировал.

О предыдущем обмене телами погибших между Россией и Украиной 26 февраля сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский. Тогда, по его словам, российская сторона передала тела 1000 погибших украинских военных, а Украина, в свою очередь, передала России тела 35 погибших российских военных.