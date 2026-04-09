Непрочное перемирие в войне США против Ирана вызывает опасения о «суэцком» моменте, ослабляющем американскую гегемонию и доверие, - The New York Times

CentralAsia (CA) - Исторические аналогии никогда не бывают точными. Но в свете непрочного соглашения о прекращении огня в американо-израильской войне против Ирана некоторые задаются вопросом, не является ли это «суэцким» моментом для Соединенных Штатов, знаменующим собой ослабление американской мощи и доверия в мире, пишет The New York Times.

Суэцкий кризис произошел в октябре 1956 года, когда Великобритания, Франция и Израиль атаковали Египет, чтобы силой открыть Суэцкий канал. Президент Дуайт Д. Эйзенхауэр, за несколько дней до выборов, приказал им остановиться. Премьер-министр Великобритании Энтони Иден подал в отставку. Президент Египта Гамаль Абдель Насер стал героем антиколониализма.

Суэцкий кризис стал синонимом момента, когда Великобритания, измученная Второй мировой войной, уступила место мировой державы Соединенным Штатам.

С тех пор есть различия. Суэцкий канал — искусственное сооружение, полностью расположенное на территории Египта, в отличие от международного водного пути — Ормузского пролива. Нет другой мировой державы, способной заменить Америку в регионе, не говоря уже о том, чтобы отдавать распоряжения президенту Трампу.

Однако двухнедельное перемирие оставляет Исламскую Республику у власти и по-прежнему контролирует будущее Ормузского пролива, а ядерный арсенал и программа баллистических ракет Ирана остаются нерешенными. После заявления Трампа о победе, пусть и пустого, трудно представить возобновление полномасштабной войны.

Для остального мира война «начинает выглядеть как военное поражение, более серьезное, чем в Ираке или Афганистане», — заявил Бруно Масаеш, бывший государственный секретарь Португалии по европейским делам.

«Миф об Америке как о всемогущей силе важен, — добавил он, — и это основное требование глобального гегемона: обеспечить бесперебойную поставку нефти, открыть пролив и поддерживать его в рабочем состоянии. Эта вера во всемогущую Америку, способную решить любую проблему, исчезает».

Сохранение открытых морских путей для американских товаров и мировой торговли является одним из немногих постоянных интересов Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, а также в Азии.

Война в Иране привела к закрытию пролива. Сейчас иранские военные по-прежнему контролируют проход и, вероятно, будут требовать высокую плату за проезд. «Стратегическое обоснование американского военного присутствия в регионе понесло огромный ущерб», — сказал Стивен Вертхайм, старший научный сотрудник Фонда Карнеги в Вашингтоне.

Аналогия с Суэцким кризисом уместна, сказал Вертхайм, поскольку война в Иране продемонстрировала «в одном конкретном случае опасность американского неэффективного управления и ошибочных решений».

По его словам, сама война и ее неопределенный исход «лишь усиливают существующие опасения, разделяемые странами по всему миру, относительно того, что снижение качества управления в Америке означает для того, чего они могут ожидать от Соединенных Штатов».

Союзники Америки могут быть недовольны, озадачены и даже разгневаны политикой администрации Трампа, но у многих из них, особенно в Персидском заливе и Азии, страдающих от нехватки энергоносителей и ограничений, практически нет других вариантов в качестве партнеров по безопасности.

Однако война и соглашение о прекращении огня ослабили американское влияние и повлияют на то, как союзники Соединенных Штатов будут оценивать надежность США, заявил Чарльз А. Купчан, политолог и директор европейских исследований в Совете по международным отношениям.

Война против Ирана началась не после консультаций с союзниками. И она последовала за чередой событий, которые поставили их в тупик. Тарифные войны, развязанные Трампом, стали неприятным шоком, но его угроза силой захватить Гренландию у Дании, европейского и натовского союзника, рассматривается как переломный момент в отношении американского хищнического поведения, ненадежности и презрения к традиционным друзьям.

«Война с Ираном и ее экономические последствия усугубляют и усиливают ощущение того, что США в настоящее время стали непредсказуемыми и ненадежными», — сказал Купчан.

Международные отношения и союзы строятся на доверии. Но, как написал во вторник Фрэнсис Фукуяма из Стэнфордского университета: «Никогда еще Соединенным Штатам не доверяли так сильно ни традиционные друзья, ни соперники, как сейчас».

По его словам, успешный переговорщик должен завоевать хотя бы минимальное доверие, гарантируя, что он выполнит свою часть сделки. «Но взаимность — это добродетель, которую Трамп никогда не понимал и не практиковал», — сказал он.

Война поставила под сомнение утверждение Вашингтона о том, что его глобальное превосходство жизненно важно для безопасности международной торговли и мирового порядка. Это было главным оправданием существования многочисленных американских баз по всему миру, и особенно на Ближнем Востоке.

Однако война показала, что Соединенные Штаты, наоборот, действуют как сила, сеющая хаос и дестабилизацию.

«Вступив в войну по собственному желанию в критически важном для мировой торговли регионе и полностью игнорируя вероятные последствия для экономик своих ближайших союзников, администрация Трампа подорвала легитимность американской мощи», — заявил Анатоль Ливен из Института ответственного государственного управления Куинси.

Влияние ослабления Соединенных Штатов наиболее сильно ощущается в Европе, которая полагалась на НАТО и американские гарантии безопасности, заложенные в членстве, включая ядерный зонтик США. Но европейцы проводили различие между верой в Америку и верой в Трампа. Первая сохраняется, потому что она жизненно важна для европейской безопасности.

Тем не менее, политика Трампа неизбежно вызывает ответную реакцию, которая переживет его самого. Остальной мир пытается организоваться и дистанцироваться от Америки, которая относится к своим союзникам как к врагам, а к своим традиционным врагам, таким как Россия и Китай, как к друзьям.

На вопрос о том, ослабла ли американская гегемония, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил: «Мы надеемся, что нет, но опасаемся, что это может произойти».

НАТО пострадало от политики Трампа в целом. Он постоянно называет НАТО «бумажным тигром», несмотря на то, что успешно заставил членов организации значительно увеличить расходы на военные нужды. Во время войны в Иране он резко критиковал европейцев за бездействие в вопросе открытия пролива, хотя более мощный ВМС США не смогли этого сделать.

Больше всего его раздражает сопротивление союзников его желаниям. «Все началось, если хотите знать правду, с Гренландии, — заявил Трамп журналистам в понедельник. — Они не хотят отдавать ее нам, и я сказал: «До свидания»».

Совокупное воздействие на НАТО значительно, заявил Раджан Менон, почетный профессор политологии Городского университета Нью-Йорка. В долгосрочной перспективе Китай, похоже, окажется в большей выигрыше.

«В то время как мы выглядим безумными и говорим о бомбардировках страны, отбрасывающих её в каменный век, Китай предстаёт в образе миротворца и проводника стабильности», — сказал он. При этом Пекин получил возможность наблюдать за действиями ВМС США.

«Китай наблюдает за происходящим с большим удовольствием, и когда Трамп отправится туда» на саммит, запланированный на середину мая, «его роль будет значительно омрачена».

Китай, получающий значительную часть своей нефти через Ормузский пролив, вынудил Иран согласиться на прекращение огня, и ожидается, что он примет участие в поддержании прохода через пролив и обеспечении безопасного прохода для других стран.

Многое зависит от того, как закончится война, предупредил г-н Купчан из Совета по международным отношениям.

По его словам, если прекращение огня приведет к соглашению, которое наложит существенные ограничения на ядерную программу Ирана и его способность создавать проблемы, это будет гораздо лучше в долгосрочной перспективе, чем замороженный конфликт или конфликт, который «просто будет продолжаться месяц за месяцем» со всеми вытекающими последствиями для энергетического рынка и американских союзников.

Перевод статьи The New York Times «A Cease-Fire for Now in Iran, but a Blow to American Credibility».