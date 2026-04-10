Монголия и Китай проводят совместные военные учения «Степное партнерство 2026». Видео

CentralAsia (MNG) -

Состоялось совещание по планированию совместных военных учений «Степное партнерство 2026» между ВС Монголии и Народно-освободительной армией Китая, — пишет MiddleAsianNews.

Монголия и Китай начнут совместные военные учения. Сообщается, что трехэтапные боевые учения под названием «Степное партнерство 2026» будут включать наземные учения с боевой стрельбой. Учения пройдут в Китае с 26 мая по 10 июня.

Это связано с тем, что в соответствии с принципом попеременного проведения полевых военных учений «Степное партнерство» на территориях двух стран, они успешно прошли в Монголии в 2024 году и пройдут в Китае в 2026 году.

Китай направит войска батальонного уровня с различными видами вооружения и колёсной техники. Учения проводятся в соответствии с ежегодным планом сотрудничества и консенсусом военных двух стран. Цель — дальнейшее углубление стратегического взаимного доверия и практического взаимодействия между вооруженными силами. А также привнесение позитивной энергии в поддержку регионального мира и стабильности.

Монголия и Китай выразили готовность укреплять военные отношения между двумя странами и выводить стратегическое партнерство на новый уровень.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения