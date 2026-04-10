Всемирно известное американское шоу «Top Chef» добралось до Монголии

Как сообщает MiddleAsianNews, шоу «Top Chef» от NBCUniversal отправляется в Монголию; первая локальная адаптация от Nomadia Pictures, NTV Broadcasting для NTV, Univision, DDish и Look TV.

В настоящее время кулинарный сериал – четвертая локальная версия в Азии – находится на стадии подготовки к производству, а его еженедельный показ в прайм-тайм запланирован на конец этого года.

Новый сериал подчеркивает вклад Монголии в азиатскую индустрию форматов и неизменную приверженность страны созданию оригинального контента. Это включает в себя широкий спектр адаптаций, от трех сезонов «Spelling Star Mongolia» (Banijay) для Edu TV и Dream TV, еще трех сезонов «Secret Life Of 5 Year Olds Mongolia» (Banijay) для Mongol TV и двух сезонов «The Voice» (ITV Studios) для Mongol TV, а также «Love Island», также от Nomadia Pictures.

Монгольская версия «Top Chef», состоящая из 14 эпизодов по 60 минут каждый, является четвертой адаптацией в Азии после Индонезии, Таиланда и Вьетнама и восьмым проектом NBCUniversal Formats, лицензированным в регионе. Всего существует 31 международная адаптация сериала.

Проект, совместно реализуемый телеканалом NTV и кинокомпанией Nomadia Pictures, будет создан в соответствии с голливудскими стандартами, с участием ведущих артистов и профессиональных съемочных групп, и призван открыть новую страницу в монгольской медиаиндустрии.

Жесткая конкуренция среди профессиональных поваров

«Top Chef Mongolia» — это не просто шоу. Это будет ожесточенное соревнование, которое проверит навыки, скорость, выносливость и психологическую устойчивость профессиональных поваров за призовой фонд в ₮100 000 000 (около $28 тыс.).

Монголия также активизировала сотрудничество с другими странами Азии, в том числе в рамках фильма «Искатели: Кровь в траве» (Монголия/Южная Корея), который был показан в марте этого года на 24-й выставке жанровых фильмов Гонконгско-Азиатского форума финансирования кино (HAF24).

Вскоре реалити-шоу станет доступно миллионам зрителей по всей стране на платформах NTV, Univision Mongolia, LookTV и DDish. Зрители смогут окунуться в напряженную атмосферу профессиональной кухни, познакомиться с разными характерами участников, пережить захватывающие моменты соревнований, а также узнать интересные истории из их жизни и карьеры, увидеть процесс приготовления новых рецептов и вкусных блюд, созданных в ходе сложных заданий, в высочайшем качестве звука и видео.

Социальная ответственность

Этот контент также уникален тем, что это не просто кулинарное шоу, а еще и попытка предложить решения важных проблем, таких как социальная ответственность, экологически ответственное отношение и сокращение пищевых отходов. Цель — решить множество проблем, стоящих перед обществом, и добиться реальных изменений.

«Top Chef» — американское реалити-шоу, в котором участники соревнуются друг с другом в кулинарных конкурсах. Участников оценивает жюри, состоящее из профессиональных поваров и других известных деятелей пищевой и винодельческой индустрии. В каждом эпизоде ​​один или несколько участников выбывают из игры. Шоу производится компанией Magical Elves Productions, создавшей «Project Runway».

