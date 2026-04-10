Kakao Bank привлекает MCS Group для расширения своей деятельности в Монголии

слева: Мягмаржав Ганбямба и Юн Хо-ён

CentralAsia (MNG) -

В четверг Kakao Bank сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании с MCS Group, что стало важным шагом на пути к его выходу на монгольский финансовый рынок и глобальной экспансии. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Ранее мы сообщили, что корейский KakaoBank рассматривает Монголию в качестве следующего рынка для своей глобальной экспансии

Соглашение, подписанное в штаб-квартире Kakao Bank в Панъё 3 апреля, предусматривает сотрудничество в области стратегических инвестиций в M Bank, совместную разработку альтернативных моделей кредитного скоринга, консультационную поддержку по продуктам и пользовательскому опыту, а также потенциальные совместные предприятия в Центральной Азии. M Bank, запущенный MCS Group в 2022 году, является единственным полностью цифровым банком Монголии.

Партнерство основано на расширении деятельности Kakao Bank в Юго-Восточной Азии, включая Индонезию и Таиланд, и направлено на расширение присутствия в Центральной Азии. Банк планирует использовать свою собственную систему Kakao Bank Score и возможности управления рисками, которые уже помогли предоставить кредиты на сумму более 15 триллионов вон (11 миллиардов долларов) заемщикам из малообеспеченных слоев населения и заемщикам с недостаточной кредитной историей.

Монголия представляет собой перспективный, но недостаточно развитый рынок цифровых финансов. Несмотря на высокий уровень проникновения интернета и улучшение финансовой инфраструктуры, относительно молодое население страны — со средним возрастом 31.5 года — оставляет многих потребителей без достаточной кредитной истории, что увеличивает спрос на альтернативные модели оценки кредитоспособности.

Сотрудничая с MCS Group, компанией, работающей в таких секторах, как телекоммуникации, энергетика, финансы и розничная торговля, Kakao Bank стремится локализовать свои технологии и ускорить финансовые инновации.

«Применение наших технологий цифрового банкинга и возможностей управления рисками в Монголии поможет расширить доступ к финансовым услугам и будет способствовать инновациям», — сказал испольнительный директор Юн Хо-ён. «Это также послужит трамплином для экспансии в Центральную Азию».

Со-испольнительный директор MCS Holdings Мягмаржав Ганбямба заявил, что опыт Kakao Bank поможет развитию финансовой экосистемы Монголии и углублению двустороннего сотрудничества.

