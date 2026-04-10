Монгольские тренеры присоединятся к международной программе подготовки волейбольных тренеров

CentralAsia (MNG) -

Волейбол, пожалуй, самый популярный вид спорта среди монголов, даже более распространенный, чем баскетбол. В него играют как 8-летние, так и 70-летние монголы. Многие монгольские легионеры-волейболисты выступают в национальных лигах Японии, Южной Кореи, Таиланда и Вьетнама.

Тренеры по волейболу из Монголии примут участие в международной программе обучения под руководством Моро Бранислава, опытного инструктора из FIVB, который в настоящее время находится в Монголии, — сообщает MiddleAsianNews.

Моро Бранислав, сербский профессиональный тренер в черном.

Моро Бранислав, сербский профессиональный тренер, работал с 16 национальными и клубными командами по всему миру. В его карьере – руководство национальными сборными Румынии, Тайваня, Филиппин и Северной Кореи, которые он успешно выводил на континентальные и мировые соревнования. За годы работы он также подготовил более десяти олимпийских медалистов, привнеся в программу богатый опыт выдающихся международных спортсменов.

В рамках этого обучения монгольские тренеры познакомятся с методиками мирового уровня, современными методами коучинга и стратегиями достижения высоких результатов. По завершении обучения участники получат международный сертификат коуча первого уровня, что станет значительным шагом вперед в укреплении профессионального потенциала коучинга в стране.

Тем временем г-жа Амарзаяа Намсрай, президент Монгольской федерации волейбола и бывший депутат парламента, находится с официальным визитом в Китае, где провела встречи с руководителями ведущих производителей спортивного оборудования, включая Taishan Sports Industry Group и Hebei Geetkey Sports Goods. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве, направленные на укрепление спортивной инфраструктуры и технического потенциала Монголии.

В рамках этого партнерства бренд Geetkey обязался предоставить специализированное модульное покрытие для волейбольной площадки для предстоящего Восточноазиатского зонального чемпионата по волейболу, который состоится в Улан-Баторе в августе этого года. Компания также предоставит дополнительное оборудование и материалы для успешной организации турнира.

Хандсүрэн Гантогтох, внучка легендарного чемпиона Монголии по национальной борьбе Баянмөнха Хорлоо, выступает в японской национальной во

Официальные лица отмечают, что эти изменения не только повышают технический уровень волейбола в Монголии, но и укрепляют международное сотрудничество, открывая путь к будущим достижениям на региональной и глобальной арене.

Национальная высшая лига, организованная Монгольской федерацией волейбола (МВФ), является самым престижным и высокоуровневым волейбольным соревнованием в Монголии. Сезон 2025-2026 уникален тем, что совпадает с 30-летием со дня его проведения в 1995 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения