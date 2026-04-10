Посол Латвии Карлис Эйхенбаумс вручил верительную грамоту Президенту Монголии

CentralAsia (MNG) -

3 апреля 2026 года на официальной церемонии в Улан-Баторе (Монголия) Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии Карлис Эйхенбаумс вручил верительную грамоту Президенту Монголии Хүрэлсүху Ухнаа.

Посол Латвии выразил решимость содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений между Латвией и Монголией на основе принципов международного права и взаимного уважения. Карлис Эйхенбаумс подтвердил свое намерение поддержать углубление экономических и культурных связей между Латвией и Монголией и высоко оценил дружественную позицию Монголии и ее поддержку кандидатуры Латвии на непостоянное место в Совете Безопасности ООН на выборах, состоявшихся 3 июня 2025 года.

Посол призвал к более активному диалогу и сотрудничеству и отметил ответственность всех государств-членов ООН за обеспечение международной стабильности, особенно в сегодняшних сложных геополитических условиях. Он также отметил, что международные вызовы в области безопасности, включая войну России на Украине, а также конфликты на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах, оказывают значительное влияние на мировую экономику, продовольственную безопасность, здравоохранение, а также экологическую и климатическую ситуацию. Эти вопросы важны для всех стран, включая Монголию. Карлис Эйхенбаумс также подчеркнул необходимость стабилизации глобальной и региональной ситуации в области безопасности путем строгого соблюдения международного права и принципов государственного суверенитета и территориальной целостности.

В ходе аккредитационного визита посол встретился с государственным секретарем Министерства иностранных дел Мөнхтүшигом Лханаажавом и другими должностными лицами, а также с главой делегации ЕС в Монголии Иной Марчулионите.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

