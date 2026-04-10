Чемпионат Азии по борьбе. Даваанасан завоевала золото

CentralAsia (MNG) -

На чемпионате Азии по борьбе, проходившем в Бишкеке, Даваанасан Энх-Амар завоевала золотую медаль. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В решающем поединке в весовой категории до 76 килограммов наша спортсменка одержала победу над киргизской борчицей Айпери Медет кызы.

Даваанасан использовала захват головы, чтобы вывести Медет Кызы из равновесия, затем, когда обе спортсменки стояли на ногах, перевела её за край ковра, выведя её за пределы ковра за 13 секунд до конца. Отсутствие сопротивления со стороны Медет Кызы привело к штрафу в 1 очко за попытку побега, в результате чего монгольская спортсменка повела со счётом 3-2.

Даваанасан Энх-Амар завоевала золотую медаль

«Я была очень спокойна, и мой тренер тоже сказал мне сохранять спокойствие, поэтому я приняла правильное решение в последний момент», — сказала Даваанасан, серебряный призер чемпионата мира 2023 года в весовой категории 72 кг.

Когда время истекало, Медет Кызы оттеснила Даваанасан к краю ринга и бросила её на мат, вызвав бурный восторг у зрителей. Но этот приём не уложился в отведённое время, и неудачная попытка оспорить решение привела к окончательному результату 4-2.

Тем временем наша борчица Дэлгэрмаа Энхсайхан завоевала бронзу в весовой категории до 68 килограммов.

Дэлгэрмаа Энхсайхан

В другом поединке в весовой категории до 68 кг Дэлгэрмаа Энхсайхан (Монголия) завоевала свою вторую подряд бронзовую медаль и пятую медаль чемпионата Азии в целом, одержав победу над Еленой Шалыгиной (Казахстан) в упорной борьбе через 47 секунд после начала второго периода.

При счете 1:1 Дэлгэрмаа мощным броском перевернула 37-летнюю Шалыгину на спину и одержала победу, лишив ветерана еще одной крупной медали в своей обширной коллекции, в которую входит бронза на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

В тот самый момент, когда Дэлгэрмаа боролась, состоялись похороны её любимого отца.

Ариунзаяа Одончимэг

Ариунзаяа Одончимэг (Монголия) получила вторую бронзовую медаль в весовой категории 55 кг, когда Чонбин О (Южная Корея) снялась с соревнований из-за травмы.

