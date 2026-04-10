Сегодня в восточной части страны дуют сильные штормовые ветры

CentralAsia (MNG) -

Прогноз погоды на 10 апреля 2026 года с 8:00 до 20:00:

В большинстве регионов преимущественно облачно. В Монголо-Алтайских горах и долине реки Халх-Гол ожидаются дождь и мокрый снег. В других районах осадков не ожидается. В западной половине страны ветер будет западным, в других районах – северо-западным, достигая 5-10 метров в секунду, а в Гоби и степях – 14-16 метров в секунду.

Температура в котловине Дархад, горах Хэнтий, долинах рек Орхон, Ерөө, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз и Халх-Гол составит +3…+8°C, в бассейне озера Увс, горах Алтай, Хангай и Хөвсгөл, устьях рек Заг, Байдраг и Завхан, в окрестностях Хүрэнбэлчира и в северной части Гоби — +12…+17°C, в бассейне Великих озёр и южной части Гоби — +19…+24°C, а в других районах — +7…+12°C.

В окрестностях Улан-Батора предсказывается переменная облачность. Осадков нет. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Температура +8-+10°C., что на 6 градусов ниже, чем накануне, относительная влажность ожидается на уровне 46%, а атмосферное давление останется на уровне 864 гПа.

