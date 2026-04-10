Монголия избрана членом Статистической комиссии ООН на 2027–2030 годы

Страна будет вносить реальный вклад в оценку достижения Целей устойчивого развития, повышение доступности и качества цифровых данных.

Монголия избрана членом Статистической комиссии Организации Объединённых Наций на период 2027–2030 годов на 15-м пленарном заседании сессии Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) ООН, состоявшемся 8 апреля. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

Избрание Монголии в состав Комиссии имеет большое значение для её активного участия в международном процессе формирования статистической политики, внесения вклада в разработку новых стандартов и методологий, а также расширения возможностей международной координации развития национальных статистических систем, обмена опытом и наращивания потенциала.

В дальнейшем Монголия будет активно участвовать в деятельности Статистической комиссии ООН и вносить реальный вклад в оценку достижения Целей устойчивого развития, повышение доступности и качества цифровых данных, развитие управления данными в официальной статистике, а также в использование нетрадиционных источников данных и искусственного интеллекта.

