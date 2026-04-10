Россия и Украина объявили «пасхальное перемирие»

- Азия и мир, политика
- 7:52, 10 апреля 2026
Кыргызча
CentralAsia (CA) -
Президент РФ Владимир Путин объявил «пасхальное перемирие» с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля, сообщает Кремль 9 апреля.
Путин поручил военным РФ «остановить боевые действия на всех направлениях», однако войскам следует быть готовыми «пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».
«Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», — говорится в сообщении Кремля.
С предложением объявить перемирие на Пасху ранее выступил президент Украины Владимир Зеленский. Еще днем 9 апреля в Кремле говорили, что Путин пока не принимал окончательного решения по поводу возможного перемирия на Пасху.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ответ на решение Путина, что ВСУ прекратят огонь на Пасху. «Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к ответным мерам. В этом году мы предлагали прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к нанесению ударов и после Пасхи», — заявил Зеленский.
Путин в 2025 году на Пасху в одностороннем порядке объявлял о прекращении боевых действий на полтора дня. Тогда стороны конфликта обвиняли друг друга в многочисленных нарушениях, при этом интенсивность боевых действий в это время значительно снизилась.