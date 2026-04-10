Израиль объявил, что начнет прямые переговоры с Ливаном

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил, что переговоры с Ливаном начнутся в кратчайшие сроки, передает The Times of Israel.

«В свете неоднократных призывов Ливана начать прямые переговоры с Израилем, вчера я поручил кабинету министров начать прямые переговоры с Ливаном в кратчайшие сроки», — говорится в заявлении премьер-министра.

По его словам, переговоры будут сосредоточены на разоружении «Хезболлы» и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном.

Как сообщил журналист Axios Барак Равид, по словам израильского чиновника, начало переговоров не означает прекращения огня в Ливане.

Как сообщил агентству Reuters высокопоставленный ливанский чиновник, в последние 24 часа Ливан выступал за временное прекращение огня, чтобы создать условия для более широких переговоров с Израилем.

Высокопоставленный израильский чиновник уточнил Axios, что прямые контакты состоятся на следующей неделе в Госдепартаменте в Вашингтоне. Американскую сторону будет представлять посол в Ливане Мишель Исса, израильскую — посол Израиля в Вашингтоне Яхиэль Лейтер, ливанскую — посол в США Нада Хамаде-Моавад.

Будет ли в переговорах участвовать ливанская группировка «Хезболла», не сообщается.

Решение о начале диалога было принято на фоне двухнедельного перемирия между США и Ираном, объявленного президентом Дональдом Трампом 7 апреля. Израиль присоединился к перемирию с Ираном, но продолжил операцию против ливанской «Хезболлы». Иранское агентство Fars писало, что Тегеран намерен возобновить удары по Израилю из-за атак на Ливан. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон и Тегеран по-разному поняли условия перемирия: США, как пояснил он, не соглашались включать в него Ливан, однако Израиль был готов ограничить удары по ливанской территории.

Как сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа, американский президент в телефонном разговоре попросил Нетаньяху сократить израильские удары по Ливану, чтобы предотвратить срыв хрупкого перемирия с Ираном. CNN со ссылкой на американского чиновника также отмечает, что решение Нетаньяху о начале переговоров было принято по просьбе Трампа.

Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) даст США и Израилю отпор, если удары по Ливану продолжатся. Как рассказал Reuters высокопоставленный ливанский чиновник, ливанская сторона хочет, чтобы США выступили в качестве посредника и гаранта любого соглашения с Израилем.