Число погибших при ударе по Ливану в среду возросло до 303

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате авиаударов по Ливану в среду, 8 апреля, возросло до 303. Более тысячи человек получили ранения, сообщает The Guardian со ссылкой на Минздрав страны.

«В результате авиаударов израильской стороны в среду погибли, по предварительным данным, 303 человека, еще 1150 получили ранения», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что поисковые работы и опознание тел продолжаются, поэтому число погибших может возрасти.

8 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о крупнейшей атаке на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с конца февраля. В течение десяти минут удары были нанесены одновременно по нескольким районам: в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана.

Незадолго до этого ЦАХАЛ заявила о прекращении огня по Ирану в соответствии с директивами политического руководства. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.

Одновременно с этим израильские военные продолжили проводить наземные операции против движения «Хезболла» в Ливане, поскольку, как заявили Трамп и канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Ливан не был включен в сделку о перемирии. Иран утверждает, что Ливан был частью соглашения. Позже Нетаньяху поручил начать прямые переговоры с Ливаном по разоружению «Хезболлы» и установлению мирных отношений между двумя странами.