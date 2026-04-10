Хаменеи потребовал репараций от США и Израиля и пообещал перейти к «новому этапу» управления Ормузским проливом

Моджтаба Хаменеи

CentralAsia (CA) - Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран «не оставит в покое» США и Израиля и обязательно потребует от них репараций за ущерб, нанесённый стране в ходе военных действий. Текст обращения опубликовало агенство Tasnim.

«Все должны знать: мы не оставим в покое преступных агрессоров, напавших на нашу страну. Мы обязательно потребуем репарации», — пообещал он.

Он также сообщил, что Тегеран намерен перейти к «новому этапу» управления Ормузским проливом, контроль над которым является одним из ключевых условий Ирана на переговорах с США. Хаменеи добавил, что Иран «не искал и не ищет войны», но ни при каких обстоятельствах не откажется от своих «законных прав», действуя в единстве со всем «Фронтом сопротивления». При этом он назвал иранский народ «безоговорочным победителем на этом поле боя».

Говоря о странах Персидского залива, верховный лидер призвал их «занять правильную сторону и не поддаваться лживым обещаниям дьяволов».

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «достиг и превзошёл» все военные цели и получил от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое «может служить рабочей основой для переговоров». По данным Fars, иранский план включает гарантии ненападения на Исламскую республику, контроль Тегерана над Ормузским проливом, признание права страны на обогащение урана, снятие всех санкций и выплату компенсаций. Прямые переговоры запланированы на 10 апреля в Исламабаде, сообщал CNN.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что одним из ключевых условий перемирия является открытие Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. Он пригрозил, что США нанесут «более масштабные и мощные» удары, если Тегеран не будет соблюдать условия прекращения огня. «Сделка — это прекращение огня, переговоры — вот что мы предлагаем, а с их стороны — открытие проливов. Если мы не увидим, что это происходит, президент не будет соблюдать наши условия», — пояснил вице-президент Джей Ди Вэнс. По данным Reuters, водная артерия по-прежнему остаётся закрытой, хотя США это отрицают.

На этом фоне Трамп потребовал от европейских союзников в течение нескольких дней представить конкретные планы по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО, вопрос обсуждался на встречах в Белом доме с участием генсека альянса Марка Рютте, а также в Пентагоне и Госдепартаменте.