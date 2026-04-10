Дожди сохранятся в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни, с 11 по 13 апреля, на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает «Казгидромет».

На западе и юге прогнозируются дождь с грозой, на северо-западе, севере, востоке и в центре Казахстана ночью дождь со снегом, днем дождь, а ночью 11 апреля на востоке страны – снег, на западе республики днем сильный дождь, град.

Также по Казахстану прогнозируются туманы.

