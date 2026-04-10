Минэнерго заявило о профиците электроэнергии в Казахстане в первом квартале

CentralAsia (KZ) - По итогам первого квартала 2026 года энергетическая система Казахстана продемонстрировала устойчивую положительную динамику ключевых показателей, заявили в министерстве энергетики.

«За первые 3 месяца объем производства электроэнергии составил 33,7 млрд кВт·ч, тогда как потребление достигло 33,6 млрд кВт·ч. Таким образом, обеспечен профицит генерации на уровне 100 млн кВт·ч, что подтверждает сбалансированную работу энергосистемы», - говорится в сообщении Минэнерго.

В этом году в Казахстане планируется ввод в эксплуатацию 2,6 ГВт мощностей традиционной и возобновляемой энергии: будут введены четыре парогазовые установки, две ветровые и четыре солнечных электростанции, также планируется расширение двух электростанций. В результате уже к концу первого квартала 2027 года будет полностью решен вопрос энергодефицита в стране, а к 2029 году Казахстан выйдет на устойчивый профицит электроэнергии, напомнили свои ожидания в Минэнерго.

