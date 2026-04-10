В России удвоят число оснований для выдворения мигрантов

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Количество оснований для выдворения из России мигрантов будет удвоено, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер парламента напомнил, что работа по ужесточению миграционного законодательства ведется Госдумой с 2024 года: за это время депутаты приняли 22 федеральных закона на эту тему. Большая часть из них (18) была инициирована самими народными избранниками.

«Постарались сделать все, чтобы препятствовать проникновению незаконных мигрантов в нашу страну», – отметил Вячеслав Володин.

В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены 22 основания, по которым иностранный гражданин может быть выдворен за пределы РФ. Среди них:

— незаконный оборот наркотиков;

— пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе среди несовершеннолетних;

— нарушение иммиграционных правил, режима пересечения государственной границы;

— незаконное осуществление трудовой деятельности;

— нарушение правил миграционного учета;

— несоответствие заявленной цели въезда в РФ фактической — и т.д.

По этим причинам в 2025 году из России были выдворены 72 тысячи иностранных граждан.

Новый законопроект предполагает расширить список причин для высылки с 22 до 43. В случае его принятия мигрантов будут высылать также за:

— нарушение общественного порядка;

— неповиновение требованиям правоохранительных органов;

— создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств;

— распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность;

— публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ;

— призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении России, ее граждан или компаний.

Выдворение может сопровождаться назначением штрафов, размер которых предполагается повысить.

Как отмечал Forbes, законопроект уже поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности и согласован с большинством ведомств, включая Минюст, Минобороны, Росгвардию, Федеральную службу безопасности (ФСБ), Федеральную службу охраны (ФСО) и Федеральную службу судебных приставов (ФССП).