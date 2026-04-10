экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В России удвоят число оснований для выдворения мигрантов
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) -  Количество оснований для выдворения из России мигрантов будет удвоено, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер парламента напомнил, что работа по ужесточению миграционного законодательства ведется Госдумой с 2024 года: за это время депутаты приняли 22 федеральных закона на эту тему. Большая часть из них (18) была инициирована самими народными избранниками.

«Постарались сделать все, чтобы препятствовать проникновению незаконных мигрантов в нашу страну», – отметил Вячеслав Володин.

В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрены 22 основания, по которым иностранный гражданин может быть выдворен за пределы РФ. Среди них:

— незаконный оборот наркотиков;

— пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе среди несовершеннолетних;

— нарушение иммиграционных правил, режима пересечения государственной границы;

— незаконное осуществление трудовой деятельности;

— нарушение правил миграционного учета;

— несоответствие заявленной цели въезда в РФ фактической — и т.д.

По этим причинам в 2025 году из России были выдворены 72 тысячи иностранных граждан.

Новый законопроект предполагает расширить список причин для высылки с 22 до 43. В случае его принятия мигрантов будут высылать также за:

— нарушение общественного порядка;

— неповиновение требованиям правоохранительных органов;

— создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств;

— распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность;

— публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ;

— призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении России, ее граждан или компаний.

Выдворение может сопровождаться назначением штрафов, размер которых предполагается повысить.

Как отмечал Forbes, законопроект уже поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности и согласован с большинством ведомств, включая Минюст, Минобороны, Росгвардию, Федеральную службу безопасности (ФСБ), Федеральную службу охраны (ФСО) и Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com