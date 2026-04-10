За время операции против Ирана ранения получили 380 военнослужащих США

CentralAsia (CA) - С начала военных действий США в Иране погибли 13 американских военнослужащих, еще 380 получили ранения. Об этом сообщил Пентагон.

Согласно данным на 9 апреля, пострадавшие — 44 женщины и 332 мужчины, а также четверо человек, чей пол не указан. По оценке Пентагона, в боевых действиях были ранены 258 военнослужащих Армии США, 63 моряка ВМС, 19 морских пехотинцев и 40 военных ВВС.

От вражеского огня погибли семеро военнослужащих США. Еще шесть смертей были классифицированы как не связанные с действиями вражеской стороны. Погибшие — три женщины и 10 мужчин. Среди них — семь военнослужащих армии и шестеро военных ВВС.

К 3 апреля, согласно данным Пентагона, во время боевых действий пострадали 365 военных США. Число погибших, как и сейчас, составляло 13 человек.